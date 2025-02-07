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Около 500 украинских военнослужащих осуждены российскими судами за 2024 год

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Около 500 представителей украинских военнослужащих были осуждены российскими судами за 2024 год, сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин в пятницу.

"Только за прошлый год осуждены около 500 представителей украинских вооруженных формирований, из них порядка 60 приговорены к пожизненному лишению свободы", - сказал Гребенкин, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

Он сообщил, что все факты преступлений украинских военнослужащих против российских граждан документируются и расследуются российскими правоохранительными органами.

"В рамках деятельности аппарата Совета безопасности Российской Федерации и его рабочих органов осуществляются мероприятия по координации деятельности правоохранительных органов, направленные на то, чтобы перед правосудием предстали все - и исполнители преступных приказов, и должностные лица, их отдавшие", - отметил он.

Совбез РФ ВСУ
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