Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 35 дронов ВСУ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье над восемью российскими регионами уничтожено 35 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА - над территорией Курской области; по четыре - над территорией Орловской области и Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Также по три дрона было сбито над Воронежской и Ростовской областями, по одному - над Брянской и Тульской областями и Республикой Крым, добавили в ведомстве.