Минздрав предложил обязательную 3-летнюю отработку для выпускников-медиков

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав России предлагает ввести обязательное трудоустройство выпускников медвузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета, в медицинские организации сроком на три года; при этом выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России разработал проект поправок в Федеральный закон "Об образовании в РФ", направленных на повышение эффективности обеспечения системы здравоохранения квалифицированными специалистами и совершенствование системы их подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в пятницу.

Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предполагает обязательное трудоустройство выпускников медицинских специальностей средних профессиональных образовательных учреждений и вузов в медорганизации, которые участвуют в программе госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, после завершения обучения за счет бюджетных средств сроком на три года, отметили в пресс-службе.

Также законопроект предполагает установление программ специалитета для выпускников, завершивших обучение по медицинским и фармацевтическим специальностям в рамках договора о целевом обучении, требований, предусматривающих, что в период исполнения условий такого договора продолжение ими обучения по программам ординатуры возможно только в рамках следующего договора о целевом обучении с тем же заказчиком.

Кроме того, предлагается установить меры ответственности гражданина, получившего среднее или высшее медицинское образование или закончившего ординатуру за счет средств государственного, регионального или местного бюджета, либо получившего высшее медицинское или фармацевтическое образование или закончившего ординатуру за счет средств государственного, регионального или местного бюджета в рамках договора о целевом обучении, "в случае неисполнения им обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение установленного срока – в виде штрафа в двукратном размере затрат на обучение, понесенных соответствующими бюджетами".

"Минздравом России не рассматривается модель распределения, которая раньше действовала в СССР, а именно направление выпускника в конкретную государственную медицинскую организацию и в определенный субъект Российской Федерации", - добавили в министерстве.

В Минздраве отметили, что выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы при наличии там соответствующих вакансий, если он не обучается по договору целевого обучения (в этом случае, он должен устроиться в организацию в соответствии с договором).

Ранее в "Коммерсанте" сообщалось, что Минздрав РФ предлагает ввести систему обязательных отработок для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета.