В Минздраве заявили, что 35% выпускников медвузов не идут работать в госучреждения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Около 35% выпускников медицинских вузов и не менее 40% выпускников программ среднего профобразования не идут работать в государственную систему здравоохранения в России после обучения, сообщила в Госдуме замглавы Минздрава Татьяна Семенова.

"Ежегодно, к сожалению, мы около 35% выпускников, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования; не менее 40% выпускников, которые обучены программам среднего профессионального образования, из отрасли, из государственной системы здравоохранения теряем", - сказала она.

Помимо этого, система также теряет выпускников целевого обучения. "Этому могут быть разные причины, но, наверное, сегодня недостаточно до конца на рабочих местах анализируют, почему выпускники отказываются от предложенного места трудоустройства", - отметила замминистра.

Еще одной причиной, по ее словам, является то, что суд не всегда принимает решение взыскать с выпускника в полном объеме штраф, предусмотренный за отказ отрабатывать стоимость его обучения. Минздрав в связи с этим разработал законопроект, который предусматривает увеличение штрафных санкций.

Семенова добавила, что в приемную кампанию 2025 года на целевые места приняли около 14,5 тысяч целевиков; это более 50% всех поступивших.

