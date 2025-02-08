Повторные выбросы мазута обнаружили на Центральном пляже Анапы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы обнаружили повторные выбросы мелкой фракции мазута на Центральном пляже города-курорта Анапы (Краснодарский край), сообщает в субботу оперштаб региона.

"В ходе утреннего мониторинга 8 февраля команда Абинского района выявила небольшие мазутные сгустки на прибрежной линии на Центральном пляже недалеко от реки Анапки (в Анапе - ИФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защитные сооружения не допустили распространения нефтепродуктов на основную территорию пляжа.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.