Исполнять обязанности главы Новгородской области будет первый заместитель Никитина

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов будет исполнять обязанности главы субъекта после ухода Андрея Никитина, сообщил руководитель пресс-службы губернатора региона Николай Шестаков.

"Исполнять обязанности главы региона в соответствии с распределением полномочий будет первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов", - написал Шестаков в своем телеграм-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий Никитина на посту губернатора Новгородской области по собственному желанию. Он займет пост заместителя министра транспорта РФ.