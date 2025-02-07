Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел в отставку

Андрей Никитин Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Губернатора Новгородской области", информирует пресс-служба Кремля.

В связи с заявлением губернатора Новгородской области Андрея Никитина о досрочном прекращении полномочий глава государства постановил принять его отставку "по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания, добавили в пресс-службе.