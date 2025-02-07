Экс-губернатор Новгородской области Никитин назначен замглавы Минтранса РФ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Покинувший пост губернатора Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, сообщили в пресс-службе правительства.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Глеба Никитина заместителем министра транспорта", - сказано в сообщении.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий Никитина на посту губернатора Новгородской области по собственному желанию.

Также в пятницу сообщалось об уходе с поста замминистра транспорта Дмитрия Баканова, который курировал в ведомстве цифровизацию транспорта. Он возглавил "Роскосмос" вместо Юрия Борисова.