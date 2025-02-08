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Путин поручил разработать меры по блокировке телефонных вызовов в преступных целях из Украины

Путин поручил разработать меры по блокировке телефонных вызовов в преступных целях из Украины
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.

Президент также поручил принять "иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан Российской Федерации от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий".

Кроме того, Путин поручил "представить предложения о повышении уровня идентификации абонентских номеров, используемых органами публичной власти и организациями при взаимодействии с гражданами Российской Федерации, рассмотрев вопрос о целесообразности отображения на пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании) абонентов сведений о принадлежности телефонных номеров органам публичной власти и организациям".

Владимир Путин ФСБ МВД Правительство РФ Украина
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