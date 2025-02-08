Один человек погиб и 10 ранены в результате удара ВСУ по Макеевке

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате удара ВСУ по Макеевке в Донецкой народной республике, сообщил в субботу глава региона Денис Пушилин.

"ВСУ выбрали разгар выходного дня для удара по центру Макеевки. К сожалению, погибла молодая девушка. По предварительным данным, 10 человек ранены, включая ребенка", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

В минувший вторник Пушилин сообщал, что семь мирных жителей пострадали в результате обстрелов Горловки.