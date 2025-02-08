Более 70 квартир повреждено в результате атаки украинских БПЛА в Ростове-на-Дону

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - После ночной атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону выявлено 76 поврежденных квартир, сообщил врио главы администрации города Александр Скрябин.

"В ходе осмотра было выявлено 76 поврежденных квартир и требуется замена 215 окон. Обмеры по замене окон ведутся в 8 домах, по оставшимся 6 работы будут выполнены завтра", - написал он в своем телеграм-канале.

"Во всех 14 домах завершена установка теплового контура, газоснабжение восстановлено, все ресурсы поданы", - отметил врио ростовского мэра.

Скрябин добавил, что в настоящий момент ведется дополнительный обход квартир. Он также поручил дополнительно провести проверку всех бомбоубежищ города.

В субботу утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью города и районы региона были атакованы дронами ВСУ, в том числе атаке подвергся Ростов-на-Дону.

В городе в результате атаки были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах. Погибших и пострадавших нет.

Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения. Администрация города приняла решение оказать материальную помощь жителям этих домов.