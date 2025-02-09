Трасса А-376 открыта в Хабаровском крае для всех видов транспорта после непогоды

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Участок автомобильной дороги А-376 "Хабаровск- Лидога - Ванино", движение по которому было ограничено из-за непогоды, открыт для всех видов транспорта, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что по данным дорожных служб в связи с улучшением погодных условий с 10:00 (3:00 мск) 9 февраля снимаются ограничения для движения автобусов по автомобильной дороге А-376 Хабаровск- Лидога - Ванино на участке 420 км - 533 км.

"Таким образом по всем дорогам края проезд обеспечен", - отмечает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что из-за снежного циклона на трассе А-376 около 90 машин не смогли продолжить движение в сторону Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Движение автобусов на участке с 420 по 533 км было ограничено с 5 февраля.