В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В ааэропорту Нижнего Новгорода временно введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в Росавиации в воскресенье.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 04:40 по Москве введены также в аэропорту Нижний Новгород", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет самолеты для обеспечения безопасности полетов.