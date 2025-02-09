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Финляндия направила самолет-разведчик к месту повреждения танкера в Усть-Луге

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Финская пограничная охрана сообщила в мессенджере X, что направляет самолет-разведчик в восточную часть Финского залива, где был поврежден нефтяной танкер.

"Самолеты наблюдения способны обнаруживать разливы нефти и руководить операциями по реагированию", - говорится в сообщении.

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Пресс-служба Росморречфлота сообщила в воскресенье, что на борту танкера Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении во время подготовки главного двигателя к работе.

Отмечается, что грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного на танкер мазута или же утечки нефтепродуктов не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал, все были эвакуированы на берег.

Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет, сообщает Росморречфлот.

Росморречфлот Усть-Луга Финляндия Финский залив
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