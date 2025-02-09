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Арестован обвиняемый во взяточничестве глава Балтийска

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Калининградской области арестован глава администрации Балтийского городского округа, обвиняемый в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Чиновник арестован до 7 апреля 2025 года. Ранее на такой же срок был заключен под стражу заместитель главы администрации города.

Следственное управление СКР по Калининградской области возбудило уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении главы Балтийска Сергея Мельникова. По данным следствия, 15 января этого года заместитель Мельникова Максим Коваленко передал начальнику взятку в сумме не менее 575 тыс. рублей "взамен на общее покровительство и попустительство по службе". Дело в отношении Коваленко возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Мельников является главой администрации Балтийского городского округа с 2017 года. До этого чиновник длительное время работал в администрации Калининграда, был заместителем главы города.

Балтийск СКР Калининградская область
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