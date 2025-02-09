Умер научный руководитель института США и Канады Сергей Рогов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Научный руководитель института США и Канады РАН и экс-директор Сергей Рогов скончался на 77-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе института.

О дате и месте прощания информация будет размещена завтра на сайте института.

Сергей Рогов - советский и российский политолог, действительный член Российской академии наук. Автор более 300 статей и 16 монографий. Специализировался на российско-америнских отношениях.

Родился в Москве 22 октября 1948 года. Окончил МГИМО в 1971 году. В 1976 году - аспирантуру Института США и Канады, где защитил кандидатскую и докторскую диссертации. 1989-1991 гг. - заведующий отделом военно-политических исследований Института США и Канады РАН. С 1991 по 1995 гг. был заместителем директора Института. Затем стал его директором, занимал этот пост до 2015 года. С 2015 года Рогов научный руководитель института.

Был членом Экономического совета при правительстве РФ, научного совета при Совете Безопасности, научного совета при МИД РФ.