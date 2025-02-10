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Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве 9 мая

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая, заявил в понедельник посол РФ в Пекине Игорь Моргулов.

"Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в свою очередь пригласил Владимира Владимировича Путина сюда, в Китай, на торжества, которые здесь планируются в начале сентября также по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

МИД РФ Китай Си Цзиньпин
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