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Проект о полном запрете на участие бюджетных учреждений РФ в концессиях принят во II чтении

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о полном запрете на участие государственных и муниципальных предприятий, а также бюджетных учреждений в концессиях с 1 сентября 2025 года.

Поправка была внесена группой депутатов ко второму чтению законопроекта (№140808-8), который рассматривается в парламенте с июня 2022 года.

В рамках первого чтения документ, внесенный правительством, устанавливал запрет на участие в концессиях государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУПов, МУПов) и бюджетных учреждений, если их учредителем является концедент (государство или муниципалитет). То есть если учредителем претендента на участие в концессии является тот же орган власти, который проводит концессию.

Во втором чтении депутаты убрали оговорку о том, что запрет действует, только если концедент является учредителем. Теперь участие госучреждений в концессионных соглашениях запрещено без исключений.

"Концессионером не может являться государственное или муниципальное унитарное предприятие или бюджетное учреждение", - следует из поправки. Норма касается всех видов концессий.

Законопроект также вводит новые правила для проведения конкурсов в сфере концессий, уточняет сроки подписания соглашений и требований к концессионерам в сфере ЖКХ. В частности, вводится норма о том, что концессионер должен подготовить и отправить в органы власти проект инвестиционной программы в течение 12 месяцев после подписания соглашения. Если концессионер не выполнит это требование или если власти не утвердят программу вовремя, это предлагалось считать существенным нарушением условий концессионного соглашения. "Такая норма предотвратит заключение концессионных соглашений без инвестиций", - говорится в сообщении Минэкономразвития по итогам принятия законопроекта во втором чтении.

Также устанавливается, что при проведении конкурса на концессию в сфере теплоснабжения и водоснабжения участники должны внести задаток, при этом обеспечение исполнения обязательств не должно превышать 5% от предельных расходов на создание или реконструкцию объекта.

"Важной поправкой ко второму чтению проекта закона стало установление единых федеральных требований к концессионеру по квалификации. При заключении соглашения будет учитываться наличие опыта выполнения аналогичных работ", - отмечает заместитель министра экономического развития Михаил Каминский.

Если концессия касается коммунальных услуг в городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек, концессионер должен иметь не менее двух лет опыта эксплуатации аналогичных объектов в России. Если концессия реализуется в городах с населением более 500 тыс. человек, то концессионер должен иметь не менее трех лет опыта работы с такими объектами в населенных пунктах от 100 тыс. человек.

Если концессионер входит в группу лиц (объединение с другими компаниями или физлицами), его соответствие требованиям оценивается по всей группе в совокупности.

Согласно законопроекту, концессионные соглашения, заключенные до 1 сентября 2025 г., продолжают действовать по старым правилам. Также конкурсы, объявленные до этой даты, должны будут завершиться по старым правилам.

Госдума
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