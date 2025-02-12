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Численность населения Петербурга достигла исторического максимума

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Численность населения Петербурга превысила 5,6 млн человек, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленинградской области (Петростат) Александр Кукушкин.

"По предварительной оценке, на 1 января 2025 года численность постоянного населения в Петербурге составила 5 млн 646 тыс. человек. По сравнению с 1 января 2024 года численность увеличилась на 48 тыс. человек или на 0,9%. Петербург стал еще больше. Численность населения города достигла максимума за всю его историю", - сказал Кукушкин.

На 1 января 2024 года численность постоянного населения в Петербурге составляла 5 млн 598 тыс. человек.

Как сообщил Кукушкин на пресс-конференции в "Интерфаксе", население Петербурга вновь начало расти в 2024 году за счет миграционных процессов, в том числе из стран ближнего зарубежья.

По его словам, в прошлом году в северной столице продолжилась тенденция снижения рождаемости, а средний возраст жителя города постепенно увеличивается. По данным Петростата, доля разводов в городе составляет половину от всех бракосочетаний.

В целом Кукушкин отметил, что по итогам 2024 года по большинству основных показателей ведомство фиксирует положительную динамику.

При этом он напомнил, что в Петербурге в 2024 году выросли цены на масло, картофель и молочные продукты, но снизилась цены на яйца, макароны и соль.

Ранее сообщалось, что промпроизводство в Петербурге в 2024 году увеличилось на 10,9%. Так, автопром нарастил производство в 4,2 раза, поставщики текстильных изделий - в 1,5 раза. Производство компьютеров, электроники и оптических изделий увеличилось на 48,3%. Индекс в обрабатывающих производствах по итогам минувшего года составил 112,6%.

Петербург Петростат Александр Кукушкин
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