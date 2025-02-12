Британец заочно арестован российским судом за незаконное пересечение госграницы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Районный суд Курска заочно арестовал подданного Великобритании Каолана Робертсона по делу о незаконном пересечении российской границы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Он будет заключен я под стражу с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции.

По версии следствия, не позднее 11 ноября 2024 года с другими неустановленными лицами, Робертсон въехал в Россию на территории приграничного Суджанского района для съемки репортажа о вторжении ВСУ на территорию Курской области.

Робертсон объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).