Поиск

"Рособоронэкспорт" сообщил о подписании в 2025 г. новых оружейных контрактов на сумму свыше $4,5 млрд

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" в 2025 году уже заключил контрактов на сумму более $4,5 млрд с 15 дружественными странами, показывает российскую продукцию на очередной выставке в Абу-Даби, сообщила компания.

"На IDEX 2025 "Рособоронэкспорт" представляет максимальное за последнее время количество новинок российской оборонной промышленности... Общий замысел нашей экспозиции - показать комплексный подход России к созданию и модернизации всех видов вооружений с учетом опыта современных боевых действий. Этот фактор уже позволил нам в 2025 году подписать контракты более чем на 4,5 млрд долларов с 15 дружественными странами", - заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании в четверг.

Как заявили в "Рособоронэкспорте", на выставке, в частности, будут показаны танк Т-90МС в обновленном облике, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е", барражирующие боеприпасы "КУБ", беспилотные комплексы и другая техника.

"Рособоронэкспорт" рассчитывает на повышенный интерес к новому "Панцирю-СМД-Е" на Ближнем Востоке. На сегодняшний день это лучшее решение на мировом рынке для защиты объектов инфраструктуры, в том числе нефтегазовой, от всех видов воздушных угроз. Не требователен к площадкам для установки - можно разместить на зданиях или бетонной плите, управляется дистанционно, стреляет залпом, получает данные с внешних РЛС", - заявил Михеев.

По данным "Рособоронэкспорта", среди участников выставки - более 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

"В рамках деловой программы IDEX 2025 "Рособоронэкспорт" проведет встречи и переговоры с делегациями из стран Ближнего Востока и другими гостями крупнейшей мировой оружейной выставки. Партнерам будут представлены новейшие достижения российского ОПК, а также обсуждены различные варианты сотрудничества в том числе технологического", - отметили в пресс-службе.

Международная выставка вооружений IDEX-2025 будет проходить в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

Александр Михеев Рособоронэкспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

За ночь сбито 83 БПЛА над девятью российскими регионами

Российский рынок акций заметно растет на новостях о разговоре Путина и Трампа

Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине. Обобщение

Что произошло за день: среда, 12 февраля

Минпромторг сверит объемы производства в реестре российских промтоваров и объемы их закупок

Путин и Трамп согласились с необходимостью переговоров для урегулирования украинского конфликта

Путин и Трамп согласились с необходимостью переговоров для урегулирования украинского конфликта

Президенты России и США обсудили обмен граждан двух стран

Путин и Трамп договорились об организации личной встречи

Основатель iSpring Усков оставлен на свободе под запрет определенных действий

New York Post сообщила о согласовании Трампом обмена Фогеля на Винника

New York Post сообщила о согласовании Трампом обмена Фогеля на Винника
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5845 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне36 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2170 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });