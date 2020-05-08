ВЭБ купит около 20% "КБ Стрелка"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Руководство ВЭБа приняло решение о приобретении доли в ООО "КБ Стрелка" в размере около 20%, сообщила госкорпорация.

ВЭБ рассчитывает на расширение регионального присутствия "КБ Стрелка", развитие новых направлений деятельности, усиление цифровых компетенций и продвижение экспертизы компании на развивающихся рынках.

ВЭБ не сообщил, у кого приобретает пакет. Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", до сих пор по 10% в ООО владели сооснователи "Стрелки" Денис Леонтьев и Варвара Мельникова, а 80% контролировала "АНН Холдингс" Александра Мамута.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил об интересе госкорпорации к партнерству с консалтинговым бюро "Стрелка" еще в июле 2018 года.

"Я хотел бы сразу сказать, что мы как два института, которые должны отвечать за урбанистическое развитие или помогать урбанистическому развитию - ВЭБ как банк, который должен помогать проектам по магистральной, большой городской экономике, "ДОМ.РФ", который должен отвечать за то, как создается современное жилье, формируя городскую среду - хотим создать партнерство со "Стрелкой". И мы, на самом деле, не знаем, какое это будет партнерство - будет ли это партнерство путем приобретения временно какого-то equity или просто договорные партнерские отношения", - сказал тогда Шувалов.

"Стрелка" - российский консультант в области городского развития. Компания разработала ряд стратегий пространственного развития городов и отраслевых стратегий, провела конкурсы на такие городские объекты, как ЦПКиО им.Горького, парк "Зарядье" и здание Политехнического музея.