Президент потребовал ужесточить ответственность банков перед жертвами мошенников

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить внесение поправок в законодательство, направленных на повышение ответственности кредитных организаций перед гражданами, средства которых были мошеннически похищены.

Это одно из поручений, сформулированных после "прямой линии" 19 декабря 2024 года.

"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением методов социальной инженерии", - говорится в перечне.

Это поручение должно быть исполнено к 15 июля 2025 года.

Кроме того, правительству поручено совместно с Банком России, ФСБ России, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом проанализировать практику совершения незаконных финансовых операций с использованием реквизитов банковских счетов, предоставленных физическими лицами третьим лицам, и внести предложения, направленные на пресечение указанных операций.

Срок исполнения данного поручения также установлен 15 июля.