Штрафы для иноагентов за неправильную маркировку одобрены к первому чтению

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 830832-8 о штрафе до 50 тысяч рублей за маркировку материалов иноагентов с несоблюдением утвержденной формы.

По словам инициатора проекта, председателя думской комиссии по иностранному вмешательству Василия Пискарева, "сегодня ряд иностранных агентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы". Как он отмечал, "размещение подобной псевдомаркировки иноагенты используют для нагнетания общественно-политической обстановки".

Кроме того, штраф в 50 тысяч рублей предлагается установить за полное отсутствие маркировки материалов иностранных агентов.

Законопроект также предлагает ужесточение ответственности за несоблюдение иноагентами требований регулятора в лице Минюста: для граждан предусмотрен штраф в диапазоне от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

По словам Пискарева, "действующее наказание в виде предупреждения или штрафа - от 500 рублей до одной тысячи рублей для граждан и от двух тысяч рублей до четырех тысяч рублей для должностных лиц, - как показала практика, не удерживает от правонарушений". "Такой несущественный размер штрафных санкций позволяет иноагентам на систематической основе не выполнять требования контролирующего органа", - считает депутат.

Кроме того, законопроект предлагает установить возможность заочного (при совершении административных правонарушений за пределами России) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов и закрепить возможность проведения административного расследования должностными лицами Минюста в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.34 КоАП. В ней предусматривается ответственность за осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Законопроект в конце января в парламент внесла группа депутатов от всех пяти думских фракций.