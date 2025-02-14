Минцифры РФ представило проект о создании платформы обезличенных данных

Также представлен проект постановления о правилах проверки её пользователей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры России разработало документы для создания платформы для обработки обезличенных данных, доступ к которой получат госорганы, а также российские компании, прошедшие "крайне строгую" проверку, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Проекты постановлений правительства, разработанные Минцифры, представлены в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

"Летом 2024 года был принят закон об обезличенных данных, который предусматривает создание государственной защищённой платформы для их обработки. Она позволит лучше и быстрее учитывать реальные потребности граждан и бизнеса. Сейчас опубликованы подзаконные акты к этому закону", - говорится в сообщении пресс-службы.

Данные на платформе будут обезличены, "то есть они не будут содержать информацию, позволяющую идентифицировать конкретного человека", а "доступ к наборам данных будет происходить исключительно в рамках закрытого контура платформы, а "вынести" их из неё будет невозможно", говорится в релизе.

"Персональные данные передаваться не будут. Это строго закреплено в действующем законодательстве", - напоминает пресс-служба министерства.

Доступ к массивам данных смогут получить государственные органы, а также российские компании, прошедшие проверку при регистрации. "Она будет крайне строгой, чтобы обеспечить дополнительную безопасность хранящихся обезличенных данных. Сама платформа должна соответствовать всем необходимым правилам информационной безопасности. За этим будет внимательно смотреть команда специалистов", - заявляет Минцифры.

Для регистрации и получения доступа к данным организации будут подавать запрос в Минцифры. "При несоответствии требованиям компания не сможет получить доступ к системе", - отмечается в сообщении.

"Благодаря обезличенным сведениям государство сможет принимать более эффективные решения. Например, можно будет оперативнее понять, какие маршруты общественного транспорта перегружены, где есть потребность в строительстве школ, других объектов инфраструктуры и многое другое", - подчеркивает Минцифры.

Первый проект постановления, представленный в пятницу, вносит изменения в Положение о федеральной государственной информсистеме "Единая информационная платформа национальной системы управления данными" и выделяет в её составе подсистему обработки обезличенных данных. Вторым проектом предлагаются правила проверки соответствия пользователей этой системы требованиям законодательства.

Общественное обсуждение проектов, которые в случае утверждения вступят в силу 1 сентября, завершится 28 февраля.

Закон об обработке обезличенных данных

Президент РФ Владимир Путин 8 августа 2024 года подписал закон о совершенствовании механизма обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания.

Законом, в частности, предусматривается предоставление операторами персональных данных по требованию Минцифры обезличенных персональных данных в государственную информационную систему (ГИС), которую определит правительство. Минцифры в своем требовании будет указывать перечень передаваемых данных и сроки их предоставления. Правила обезличивания устанавливаются правительством по согласованию с ФСБ. В свою очередь министерство будет формировать по определённому признаку наборы обезличенных данных для работы с ними.

Кроме того, законом вводятся особые требования к лицам, которые получат доступ к таким обезличенным массивам. Ими не смогут быть иностранцы, лица с неснятой судимостью, причастные к экстремистской или террористической деятельности. Также запрещается предоставление результатов обработки составов данных иностранным лицам, иностранным организациям.

Устанавливается запрет на обработку составов данных, если результат такой обработки может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям.

Кроме того, законом предусматривается создание в Москве региональной государственной информационной системы (РИС Москвы) аналогичной ГИС Минцифры, в которую от региональных операторов персональных данных будут поступать необезличенные персональные данные, которые уполномоченный орган Москвы будет обезличивать в соответствии с требованиями, установленными высшим исполнительным органом Москвы по согласованию с ФСБ России.

Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.