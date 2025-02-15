Природный пожар площадью 300 га тушат в Приморье

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - На территории Уссурийского городского округа в Приморье введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в субботу.

"Утром 15 февраля на территории Уссурийского сельского участкового лесничества зафиксирован пожар, площадь которого составляет порядка 300 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь не угрожает жилым строениям.

Прокуратура Уссурийска поставила на контроль мероприятия по ликвидации лесного пожара. К ликвидации возгорания привлечены дополнительные силы и средства.