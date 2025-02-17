Один человек погиб и двое ранены при обстреле Каховки в Херсонской области

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще два получили ранения в результате обстрела Каховки (Херсонская область) со стороны ВСУ, сообщил в понедельник глава муниципалитета Павел Филипчук.

"Несовместимые с жизнью травмы получил мужчина, личность которого пока не установлена. Кроме того, получил ранения мужчина 1989 года рождения", - написал Филипчук в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что Каховка подверглась обстрелу около 11:00 по московскому времени, затем, около 12:00, город атаковали беспилотником. В результате атаки пострадал мужчина 1968 года рождения.

Оба пострадавших госпитализированы в местную больницу.