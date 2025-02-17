Число жертв обстрела Каховки возросло до двух

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв утреннего обстрела Каховки (Херсонская область) со стороны ВСУ увеличилось до двух, сообщил в понедельник глава муниципалитета Павел Филипчук.

"Мужчина 1968 года рождения скончался после того, как был доставлен (с ранениями) в Каховскую ЦРБ", - написал Филипчук в своем телеграм-канале.

Об обстреле Каховки он сообщил ранее в понедельник. По его данным, около 11:00 по Москве ВСУ обстреляли город, что привело к гибели одного человека и ранении другого.

Около 12:00 Каховку атаковали беспилотником - в результате сброса боеприпаса пострадал мужчина 1968 года рождения.