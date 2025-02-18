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Дума планирует принять закон о продлении материнского капитала до конца 2030 г

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит законопроект о продлении материнского капитала до 31 декабря 2030 года, сообщил "Интерфаксу" первый зампредседателя Думы Александр Жуков.

"Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором и, как ожидается, в третьем чтениях законопроект о продлении материнского капитала до 31 декабря 2030 года", - сказал Жуков.

Соответствующий проект закона (801970-8) был внесен в Думу правительством 19 декабря 2024 года.

Изменения вносятся в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

В настоящее время статья 13 закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" предусматривает, что программа маткапитала действует до 3 декабря 2026 года.

"Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - по 31 декабря 2030 года - предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. "После принятия закона еще около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал", - сказал ранее, комментируя инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "поддержка семей с детьми, будущих родителей - приоритет в работе депутатов". "Важно, что с 1 февраля размер материнского капитала был вновь проиндексирован: его размер составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей на второго. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей", - напомнил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин Александр Жуков Госдума
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