Возобновление прокачки по уцелевшей нитке "Северного потока" в Эр-Рияде пока не обсуждалось

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Возобновление прокачки газа по уцелевшей нитке "Северного потока" пока на обсуждалось в ходе контактов в Эр-Рияде, заявил во вторник глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Пока еще это не обсуждалось. Мы находимся только в начале диалога", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос, обсуждались ли проекты в области СПГ и поднимался ли вопрос возобновления прокачки газа по уцелевшей трубе "Северного потока 2".

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. Власти ФРГ остановили процесс сертификации магистрали, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. Обе нитки трубопровода были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из них получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре 2022 года.



