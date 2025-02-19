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ФСБ возбудила уголовное дело против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева

Ему вменяют насильственный захват власти в России и создание террористического сообщества

ФСБ возбудила уголовное дело против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева
Фото: Джапаридзе Михаил/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ возбудила уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иностранным агентом), сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Дело возбуждено по статьям 278 УК ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти"), а также по ч.1 и ч.2 статьи 205.4 УК ("Организация террористического сообщества и участие в нем").

"Для реализации замысла по захвату власти в России силовым путем Пономаревым организовано взаимодействие с одним из украинских военизированных подразделений (включенного в список организаций, признанных террористическими)", - считает ФСБ.

Еще одним основанием для возбуждения уголовного дела послужили данные об учреждении Пономаревым в Польше в ноябре 2022 года политического движения "Съезд народных депутатов" ("СНД", в апреле 2023 года Генпрокуратура признала организацию нежелательной для России) и организации его работы.

"Целью созданного за рубежом движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации. Так, Пономаревым с 2022 года по 2024 года проведено семь сессий, участие в которых приняло более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев различного уровня, которыми разработаны и приняты более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, таких как Конституция "новой России", "О переходном парламенте", "О движении сопротивления" и др.", - сообщили в ФСБ.

Там добавили, что СНД "позиционируется Пономаревым перед западными странами как "новое правительство России в изгнании"".

"Им ведется работа по признанию "СНД" странами формата "Рамштайн" (государства, поддерживающие Украину в ходе проведения СВО)", - сообщили в ЦОС.

По делу проходят следственные действия в отношении Пономарева и его пособников. "Указанные фигуранты, а также лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с УК России", - добавили в ФСБ.

В сентябре 2024 года военный суд в Москве заочно назначил десять лет колонии Пономареву за распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил России и оправдание терроризма.

Как сообщали тогда в прокуратуре Москвы, "установлено, что Пономарев с 5 по 17 марта 2022 года, находясь за пределами Российской Федерации, действуя по мотивам политической ненависти, принял участие в трансляции передач на платформе одного из видеохостингов (YouTube - ИФ), доступных для просмотра неограниченного круга лиц, где публично сообщил заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, а также оправдывал террористическую деятельность".

В России в отношении Пономарева также расследуется уголовное дело о государственной измене, участии в деятельности террористической организации "Легион Свобода России" (признан в России террористической организацией) и призывах к деятельности, направленной против безопасности российского государства.

Пономарев покинул Россию в 2014 году после возбуждения в его отношении уголовного дела о растрате. В 2019 году он получил гражданство Украины. Депутатом Госдумы он был с декабря 2007 года до 10 июня 2016 года, когда его досрочно лишили полномочий.

В России Пономарев признан иностранным агентом, а также объявлен в розыск и арестован заочно.

Илья Пономарев ФСБ Госдума Украина СНД
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