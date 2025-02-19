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Путин заявил об изменении позиции Трампа по срокам украинского урегулирования

Путин заявил об изменении позиции Трампа по срокам украинского урегулирования
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Для урегулирования кризиса на Украине потребуется время, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Это (урегулирование на Украине), конечно, непростая задача. Я уже говорил об этом, когда господин Трамп был кандидатом в президенты США", - сказал Путин журналистам.

Путин отметил, что Трамп говорил о коротких сроках урегулирования кризиса на Украине, "но после того, как стал получать информацию, как уже избранный президент, он изменил свою позицию". "Сказал да, потребуется полгода. Сейчас не будем говорить о сроках. Но это естественно, здесь ничего особенного нет", - сказал Путин.

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