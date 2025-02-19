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Путин назвал Собчака государственником, очень тяжело воспринявшим распад СССР

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак никогда не выступал за распад СССР, он был государственником, отстаивал значимость суверенитета и единства страны, заявил президент России Владимир Путин.

"Он был большим критиком коммунистической партии и всего, что с ней было связано, но он был, я еще об этом скажу, он был государственником. Он никогда не выступал за разрушение нашего бывшего общего отечества. Никогда", - сказал Путин, выступая на концерте памяти Собчака в петербургской филармонии.

По его словам, "Анатолий Александрович с болью, очень тяжело воспринял распад Советского Союза". "Могу с вами поделиться такими вещами, о которых знаю только я и знал он. Сегодня в день его памяти скажу. Помню, я был в Смольном, на работе, он приехал из Москвы. Сел, бросил какие-то бумаги, посмотрел куда-то вдаль, а потом говорит: "Зачем они это делают?" Я говорю: "О чем вы, Анатолий Александрович?" "Зачем они разрушают страну?"", - поделился воспоминаниями Путин.

Президент напомнил ставшую известной фразу в отношении некоторых властных элит республик бывшего СССР: "Если хотите уходить из Советского Союза - уходите с тем, с чем пришли в Россию".

"Звучит это сегодня пророчески. Этот урок Собчака мог бы предостеречь нас от многих-многих трагедий и потерь", - сказал Путин, отметив многие его слова были пророческими.

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"По сути своей натуры, образования, правовых убеждений Анатолий Александрович Собчак безусловно был государственником, как я уже сказал, отстаивал значимость суверенитета и единства страны наравне с ценностями демократии и прав человека и никогда не отступал от этих взглядов. Был человеком прямым, честным и порядочным", - подчеркнул глава государства.

"Не будет преувеличением сказать, что он был среди тех, кто закладывал сами основы современной России, и на посту мэра (Петербурга - ИФ) он мыслил так же масштабно, глубоко и содержательно. Могу это твердо сказать, потому что я был свидетелем того, как он мыслил, как говорил, о чем говорил. Он умел заражать других своими идеями и проектами", - отметил президент.

Путин в среду в Санкт-Петербурге принимает участие в мемориальных мероприятиях по случаю 25-летия со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.


Владимир Путин Анатолий Собчак
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