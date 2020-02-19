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Медведев заявил, что пришел в политику благодаря Собчаку

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-премьер Дмитрий Медведев в годовщину кончины первого мэра Петербурга Анатолия Собчака поделился воспоминаниями об этом человеке, назвав его старшим товарищем и учителем, в том числе в политике.

В своем фейсбуке Медведев написал, что для него Собчак был старшим товарищем и учителем.

"Я слушал его лекции, работал с ним на одной кафедре в университете. Благодаря ему пришел в политику", - пишет экс-премьер.

Зампред Совбеза вспоминает, что Собчак возглавил северную столицу в то время, когда "вся страна находилась в глубоком кризисе, а Ленинград - Санкт-Петербург, по сути, был поставлен на грань выживания".

"Было много тяжелой работы, требовались неординарные решения. И Анатолий Александрович со всей решительностью принимал их. Они были сложными, подчас спорными. Но тогда - необходимыми", - убежден Медведев.

Он подчеркивает, что в отличие от многих политиков 90-х "Собчак избегал радикализма и популизма, так как был великолепно подготовлен как профессиональный юрист, опирался на опыт нашего государства и других стран".

Медведев признает, что внезапная смерть Собчака в 2000 году стала для него настоящим шоком.

19 февраля в Петербурге пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 20-летию со дня смерти первого мэра Петербурга.

Дмитрий Медведев Анатолий Собчак

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