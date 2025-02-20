Глава ЦБ считает преждевременным говорить о возвращении Visa и Mastercard в РФ

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает преждевременным обсуждать возвращение международных платежных систем в Россию.

"Нет, не обращались. И я думаю, что об этом пока говорить преждевременно", - заявила Набиуллина, отвечая на вопрос, обращались ли в ЦБ компании Visa и Masterсard с вопросом о возвращении на российский рынок.

Международные платежные системы Visa и Mastercard в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за военной операции РФ на Украине.