Ученые спрогнозировали начало промысла байкальского омуля к 2030 году

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ученые ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыболовства и океанологии) провели самое масштабное исследование запасов байкальского омуля, рассматривается возможность открытия промысла к 2030 году. Об этом сообщает Росрыболовство, отмечая, что речь идет об экспериментальном промысле.

Запрет на вылов омуля действует с осени 2017 года.

Масштабная гидроакустическая съемка запасов этого ценного эндемика была проведена в 2024 году. Исследования позволили оценить состояние популяции в четырех рыбопромысловых районах.

Как сообщал ранее замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, запас составляет около 7 тыс. тонн при целевом уровне в 10 тыс. тонн.

Работа по сохранению и экологическому оздоровлению озера Байкал, которая включает в себя комплекс мер по восстановлению запасов омуля, продолжается в рамках поручения президента РФ. С 2019 по 2023 годы заводы Главрыбвода выпустили в Байкал порядка 3 млрд личинок байкальского омуля (в 2023 году – около 835 млн личинок). В 2024 году в озеро отправили 415 млн штук, в 2025-2026 годах планируется зарыблять в объемах по 1 млрд личинок в год.

Сокращение вылова байкальского омуля началось с 2004 года. С 1 октября 2017 года установлен запрет на промышленное рыболовство. В настоящее время разрешен вылов омуля для нужд коренных малочисленных народов Севера и в рамках любительской рыбалки.