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В правительстве обсуждают организацию биржевой торговли рыбой

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Тема биржевой торговли рыбой находится на обсуждении в правительстве, сообщил журналистам глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев.

"В настоящий момент правительство обсуждает вопрос биржевой продажи рыбы. И ФАС, и Минсельхоз в целом идею поддерживают. Но не всё. Многие считают, что надо начинать с внебиржевой регистрации контрактов, а не с внебиржевой торговли", - сказал он.

При этом Артемьев подчеркнул, что для продаж на бирже рассматривается замороженная рыба на базисе поставки комбинатов. "Например, минтай замороженный, от него можно считать другие виды - рынок знает коэффициент пересчета. И можно будет получить рыночную цену, а вся эта система продаж будет прозрачна", - добавил глава СПбМТСБ.

Комментируя вопрос о необходимости запуска биржевой продажи рыбы, Артемьев сослался на ФАС, которая в 2016 году представляла в правительство доклад об изучении рынка минтая. Согласно документу, логистика при транспорте этой рыбы полностью финансируется государством (действует 100%-ная субсидия), а прибыль торговой сети от продажи - незначительная.

"При этом рыбак на минтае зарабатывает 70 рублей с килограмма, а в Москве минтай стоит 200, даже 250-300 за килограмм. Кто мне может объяснить, почему рыба стоит в России столько же, сколько мясо? А в некоторых случаях дороже? И кто наживается на этом процессе? Оказывается, есть очень похожие на картели образования посредников, которые, перепродавая по цепочке товар, искусственным образом задирают цену. То есть в стране на рынке рыбы действует паразитическая система - такой вывод был сделан антимонопольной службой. Тогда это исследование ФАС сыграло роль в принятии решения о продаже рыбных, крабовых квот, повышении налоговых ставок в рыбной отрасли. А какое лучшее лекарство от паразитов? Биржа! Если на бирже будет возможность напрямую купить у рыбака или у первого оптовика товар, то все паразиты улетят в трубу", - сказал Артемьев.

Игорь Артемьев Минсельхоз СПбМТСБ ФАС правительство
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