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Промежуточных контактов на высшем уровне между РФ и США до встречи президентов не ожидается

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Промежуточных российско-американских контактов на высшем уровне до проведения встречи президентов России и США пока не ожидается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нельзя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать промежуточных контактов на высшем уровне между Россией и США до встречи двух президентов.

Кроме того, пока, по словам Пескова, нет конкретных договоренностей о месте проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. "Не продвинулись", - сказал он, отвечая на вопрос, продвинулись ли российская и американская стороны в переговорах по вопросу, связанному с местом проведения встречи лидеров.

Телефонный разговор Путина с Трампом состоялся 12 февраля. В ходе него они договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

США Дональд Трамп Владимир Путин
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