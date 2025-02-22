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Самолет вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска по техническим причинам

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Dash-8-400, выполнявший рейс из Южно-Сахалинская в Оху, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в субботу.

"22 февраля в 12:01 местного времени (04:01 мск) в международном аэропорту "Южно-Сахалинск" пассажирский самолет Dash-8-400, выполнявший рейс Южно-Сахалинск - Оха (рейс выполнялся в самый северный аэропорт Сахалина - ИФ), по технических причинам осуществил возврат в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находились 38 пассажиров, посадка прошла благополучно.

Причины произошедшего устанавливаются, надзорное ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Дальневосточная транспортная прокуратура Южно-Сахалинск самолет
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