СКР установил факты поставок оружия Украине из более чем десятка стран

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские следователи зафиксировали факты поставок Украине оружия из более чем десятка стран, в основном европейских, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

"Следствием совместно с представителями Минобороны задокументированы факты поставок украинской стороне вооружения, которые осуществлялись Великобританией, ФРГ, Францией, Канадой, Данией, Италией, Латвией, Румынией, Финляндией, Эстонией и рядом других стран", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Эти данные, уточнили в СКР, были представлены на совещании, которое провел в Донецке глава СКР Александр Бастрыкин в преддверие Дня защитника Отечества.