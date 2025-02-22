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Кабмин увеличил размер финансирования на развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении размера финансирования на реализацию проектов по соцразвитию центров экономического роста дальневосточных регионов с 41,4 млрд до 73,3 млрд рублей.

"Решение позволит гарантировать федеральное софинансирование проектов, реализуемых в рамках дальневосточной концессии. Средства будут направлены из федерального бюджета в 2027-2039 годах и пойдут на софинансирование расходов регионов при выполнении концессионных соглашений, срок которых превышает период действия лимитов бюджетных обязательств", - сообщается на сайте правительства в субботу.

В числе мероприятий, планируемых за счет увеличенного объема финансирования, - строительство набережной в Хабаровском крае, создание парка "Минный городок" во Владивостоке, а также инновационного научно-технологического центра на острове Русский, строительство мостового перехода через реку Биру в Биробиджане, реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, модернизация наружного освещения в городе Свободном Амурской области и в городе Чите Забайкальского края.

"Решением правительства для пяти дальневосточных субъектов закрепим обязательства по финансированию в размере почти 32 млрд рублей на 12 лет, начиная с 2027 года. Будем их учитывать при формировании федерального бюджета на соответствующие периоды", - отметил Мишустин на заседании кабмина 20 февраля.

Механизм дальневосточной концессии - один из основных инструментов реализации планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока. С помощью такого механизма государство гарантирует компаниям возврат инвестиций и минимизацию рисков.

Правительство РФ Михаил Мишустин Дальний Восток Хабаровский край Забайкальский край Владивосток Амурская область
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