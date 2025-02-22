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Решения по возврату иностранных брендов в РФ будут приниматься индивидуально

Как отметил глава Минэкономразвития, эти решения примут с учетом интересов как российского бизнеса, так и потребителей

Решения по возврату иностранных брендов в РФ будут приниматься индивидуально
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Экономика РФ в последние годы изменилась, поэтому новые требования для иностранных компаний, которые намерены вернуться на российский рынок, по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников, отвечая на вопрос - как он оценивает перспективы возобновления работы в России иностранных компаний и на каких условиях это может произойти.

По его словам, все решения будут приниматься индивидуально, с учетом интересов как российского бизнеса, так и российских потребителей.

"Уход ряда иностранных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран. И они этим воспользовались в полной мере. Благодаря мерам господдержки, в том числе в секторе МСП, отечественные производители смогли быстро нарастить предложение товаров и услуг", - отметил министр.

По словам Решетникова, российский бизнес "серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний". "Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились", - подчеркнул он.

"В то же время важно учитывать интересы потребителей и сохранять разнообразие на рынке, чтобы обеспечивать конкуренцию и сдерживать цены. В этом плане российский рынок был и остается открытым", - добавил глава Минэкономразвития.

Поэтому, по его словам, "все решения будут приниматься индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов".

"Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными", - заявил министр.

Решетников 22-23 февраля находится с рабочим визитом в Мьянме, где проведет заседание межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Кроме того, в рамках визита запланирована его встреча председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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