Роспотребнадзор потребовал соблюдения прав потребителей от возвращающихся брендов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Возвращение зарубежных брендов на российский рынок может позитивно сказаться на потребителях, в том числе - привести к потенциальному снижению цен, однако компаниям необходимо помнить об изменении правового ландшафта, заявил начальник Управления федерального госнадзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

"Мы видим в этом определенный плюс с точки зрения того, что у потребителей появится возможность большего выбора товаров и услуг, это хорошо, это здоровая конкуренция. И соответственно возможно потенциальное снижение цен на те или иные товары или услуги. И это все хорошо для потребителя", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, возвращение зарубежных компаний будет способствовать тому, что у потребителей появится возможность предъявлять свои требования о соблюдении прав учредителям зарубежных компаний.

При этом, как уточнил Прусаков, стремящиеся прийти на рынок зарубежные компании должны понимать, что "изменились определённые реалии (...), что у нас появились новые новеллы в законодательном регулировании".

"Нужно прийти с пониманием, что правовой ландшафт поменялся в сторону усиления правовых гарантий наших граждан", - добавил он.