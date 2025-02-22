Начальник Генштаба РФ посетил командный пункт "Южной" группировки в зоне СВО

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления "Южной" группировки в зоне специальной военной операции (СВО), сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Начальник Генерального штаба ВС РФ отметил успехи соединений и воинских частей группировки "Южная" в ходе выполнения боевых задач, отдал указания на дальнейшие действия", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, на командном пункте Герасимов заслушал доклад командующего "Южной" группировкой генерал-полковника Александра Санчика и командующих объединениями о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.

Минобороны РФ в субботу распространило видео, на котором Герасимов летит в вертолете, затем проводит совещание, в котором, в частности, принимает участие начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.