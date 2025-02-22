Власти Башкирии из-за пурги ввели ограничения на участках дорог

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения движения на нескольких участках автодорог введены в субботу в Башкирии, сообщил председатель республиканского Госкомитета по ЧС Кирилл Первов на своей странице в соцсетях.

Так, с 16:15 по местному времени прекращено движение для всех видов автотранспорта на участках Верхний Сарабиль-Кувандык (с 0 по 104 км, (Зианчуринский район-Оренбургская область) и Абуляисово-Старозианчурино (с 0 по 24 км, Зианчуринский район).

Как пояснил Первов, "ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, метель, ветер, гололед, ограничение видимости".

Ориентировочное время окончания прекращения движения - 23 февраля, в 08:00 по местному времени.