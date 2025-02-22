Пожар на ферме на Ставрополье ликвидирован

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пожар на животноводческой ферме в Ставропольском крае полностью потушен, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в субботу днем в станице Подгорной Георгиевского округа загорелась ферма на площади 580 кв. метров. Огонь повредил кровлю, произошло ее частичное обрушение.

Силами пожарно-спасательных подразделений спасено 50 голов крупного рогатого скота. Однако, в ходе тушения обнаружена погибшая - 58-летняя работница фермы.

По данному происшествию следователи и прокуратура Ставрополья организовали проверку, сообщается в телеграм-каналах ведомств.

Согласно предварительным данным СУ СКР по региону, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.