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Мантуров потребовал от иностранных розничных сетей захода в новые регионы при возвращении в РФ

Мантуров потребовал от иностранных розничных сетей захода в новые регионы при возвращении в РФ
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные розничные сети, в случае возврата в Россию, не должны отказываться от присутствия в новых регионах РФ. С таким заявлением выступил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о перспективе возвращения зарубежных марок на внутренний рынок с учетом новых территорий.

Ранее Мантуров уже заявлял журналистам, что допускать на российский рынок планируется только те иностранные компании, присутствие которых выгодно для внутреннего рынка. При этом, отечественные производители должны сохранить за собой те преимущества, которые были сформированы для них, в том числе в санкционный период.

Поработать над преференциями для российских компаний, в том числе, при возвращении иностранных конкурентов, недавно поручил правительству президент РФ Владимир Путин.

"Я прошу правительство подумать на тему, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов с тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но тем не менее, нам же создали определенные трудности, и мы можем соответствующим образом отрегулировать по возвращении на наш рынок тех, кто хочет вернуться, создавая и оставляя преимущества для собственных производителей", - заявил президент в пятницу на Форуме новых технологий.

Денис Мантуров
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