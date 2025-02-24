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Пожар начался на предприятии в Рязанской области после падения обломков БПЛА

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - На территории предприятия в Рязанской области возник пожар в результате падения обломков беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Павел Малков.

"Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены два БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия", - написал губернатор в своем телеграм-канале в понедельник.

По предварительной информации, никто не пострадал, оценивается материальный ущерб, добавил Малков

Павел Малков Минобороны Рязанская область
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