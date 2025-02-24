Под санкции ЕС подпали РАНХиГС и Физико-технический институт имени Иоффе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В санкционные списки 16-го пакета ЕС в отношении России включены Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Физико-технический институт имени Иоффе.

Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в понедельник в "Официальном журнале" Евросоюза.

Этим учреждениям вменяется работа на российское правительство в связи "с дестабилизацией на Украине".



