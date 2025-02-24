Поиск

Под санкции ЕС подпали РАНХиГС и Физико-технический институт имени Иоффе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В санкционные списки 16-го пакета ЕС в отношении России включены Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Физико-технический институт имени Иоффе.

Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в понедельник в "Официальном журнале" Евросоюза.

Этим учреждениям вменяется работа на российское правительство в связи "с дестабилизацией на Украине".


ЕС РАНХиГС Физико-технический институт имени Иоффе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и олимпийского чемпиона Нагорного

ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и олимпийского чемпиона Нагорного

Никто не пострадал при взрывах на территории консульства РФ в Марселе

Никто не пострадал при взрывах на территории консульства РФ в Марселе

Путин рассказал председателю КНР о российско-американских контактах

Лавров анонсировал переговоры по устранению проблем в работе посольств РФ и США

Лавров анонсировал переговоры по устранению проблем в работе посольств РФ и США

Россия прекратит бои на Украине, когда переговоры дадут твердый результат

ЕС вводит усиленные ограничения на поставку 53 компаниям товаров двойного назначения

Подкомиссия по устойчивости экономики скоро рассмотрит отрасль удобрений и рыболовство

ЕС вводит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России

ЕС вводит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России

ЕС впервые вводит ограничения против нероссийских финорганизаций, использующих СПФС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне42 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });