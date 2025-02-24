РФ начнет эксперимент по маркировке автокомпонентов и кондитерских изделий

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке в государственной системе "Честный знак" отдельных видов компонентов транспортных средств. Согласно подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановлению, эксперимент пройдет с 25 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года.

В нем на добровольной основе смогут принять участие производители и импортёры масляных фильтров, свечей зажигания и автомобильных стекол.

Кроме того, с 1 марта по 31 августа 2025 года в России планируется провести эксперимент по маркировке шоколада, мучных кондитерских изделий, желе, мармелада, жевательной резинки и ряда других изделий.

Ранее предполагалось, что эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в потребительской упаковке пройдет с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года, но постановление правительства о его проведении тогда не было принято.